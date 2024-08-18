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Есть плюсы и минусы. В Эстонии оценили возможности вероятного продвижения ВСУ к Курску

Курск, Воскресенье 18 августа 2024 10:32
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Есть плюсы и минусы. В Эстонии оценили возможности вероятного продвижения ВСУ к Курску Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Дальнейшее вероятное продвижение украинских войск к Курску может иметь как плюсы, так и минусы. Это, в частности, связано с оружием.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что понимает, почему Украина держала информацию о подготовке к Курской операции в секрете.

"Если посмотреть на ход войны, то конечно надо понимать, что в таких операциях зависит от того, как долго ты можешь защищать свою информацию и не передавать ее", - сказал министр.

При этом он выделил и плюсы, и минусы возможного продвижения Сил обороны Украины в Курск.

"Если Украина пойдет дальше на Курск, то тут дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и позитивно, и негативно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс тут в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", - заявил Певкур.

Курская операция ВСУ

С 6 августа Силы обороны Украины проводят наступательную операцию в Курской области. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов в приграничных районах РФ.

Украинское командование на первой неделе не комментировало ситуацию в Курской области. Впрочем, главком ВСУ Александр Сырский подтвердил операцию ВСУ.

Во время боевых действий украинским военным удается взять в плен сотни российских солдат. Так, недавно СБУ осуществила наибольшее взятие врага в плен за один раз. Бойцы пленили 102 россиян, среди которых были кадыровцы подразделения "Ахмат".

Детальнее о том, может ли Курский прорыв заставить РФ ускорить обмен пленными - в материале РБК-Украина.

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