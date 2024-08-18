Є плюси і мінуси. В Естонії оцінили можливості ймовірного просування ЗСУ до Курська

Подальше ймовірне просування українських військ до Курська може мати як плюси, так і мінуси. Це, зокрема, пов'язане зі зброєю.

Він зазначив, що розуміє, чому Україна тримала інформацію про підготовку до Курської операції у секреті.

"Якщо подивитися на хід війни, то, звичайно, треба розуміти, що в таких операціях залежить від того, як довго ти можеш захищати свою інформацію і не передавати її", - сказав міністр.

При цьому він виділив і плюси, і мінуси можливого просування Сил оборони України до Курська.

"Якщо Україна піде далі на Курськ, то тут дистанції будуть зовсім інші. І я сказав би, що це і позитивно, і негативно. Звичайно, мінус у тому, що вони не можуть використовувати це озброєння, але плюс тут у тому, що це мотивує українців робити свою зброю та свої ракети", - заявив Певкур.