"е-Підприємець" в "Дія": какие услуги можно получить и как подать заявление

В июне 2024-го в "Дія" был запущен сервис "е-Підприємець", через который можно заказать услуги для ведения бизнеса без похода в учреждения. В то же время он доступен только для совершеннолетних граждан Украины.

О том, как воспользоваться сервисом и какие услуги станут доступными – в материале " РБК-Украина ".

Среди доступных услуг:

государственная регистрация физического лица-предпринимателя (ФЛП);

государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП в Едином государственном реестре;

регистрация декларации о соответствии материально-технической базы требованиям пожарной безопасности;

государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

государственная регистрация создания общества с ограниченной ответственностью (ООО) на основе модельного устава;

государственная регистрация перехода ООО на деятельность по модельному уставу;

представление вакансий - возможность публиковать объявления о работе;

регистрация или переход на упрощенную систему налогообложения - оформление или переход на упрощенные налоговые условия для предпринимателей;

регистрация как плательщика налога на добавленную стоимость (НДС);

открытие банковского счета.

Как получить услугу

Для того, чтобы воспользоваться услугой:

нажмите кнопку "Подать заявление" и войдите в кабинет гражданина или создайте новую учетную запись;

выберите те услуги, которые вам необходимо получить;

заполните форму заявки на выбранную услугу;

подтвердите заявление с помощью электронной подписи физического лица.

Заявки обрабатываются в течение нескольких минут или до 10 рабочих дней, в зависимости от типа услуги. Результат будет отправлен на вашу электронную почту и в личный кабинет в раздел "Обратите внимание".

После получения результата вы можете начать предпринимательскую деятельность.

Чистые вопросы

Как проверить статус заявления?

Результат будет доступен в личном кабинете в разделе "Обратите внимание" и также поступит на электронную почту. Статус заявления можно просмотреть в разделе "Услуги - Заказанные услуги" в личном кабинете.

Можно ли зарегистрировать ФЛП или ООО через "е-Підприємець"?

С помощью сервиса "е-Підприємець" вы можете одновременно зарегистрировать бизнес и автоматически получить связанные с ним услуги.

Кто может воспользоваться услугой?

Эта услуга доступна совершеннолетним гражданам Украины, желающим открыть новый бизнес или расширить существующее направление деятельности.

Можно ли выбрать конкретные услуги для уже открытого ФЛП или ООО?

Вы можете выбрать нужные услуги из списка или воспользоваться опросником, который поможет подобрать подходящие сервисы.

Время обработки заявлений:

регистрация ФЛП - 1 день;

внесение изменений в ФЛП - 1 день;

декларация о соответствии материально-технической базы требованиям пожарной безопасности - до 5 рабочих дней;

декларация о соответствии требованиям охраны труда - до 5 рабочих дней;

регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов - до 10 календарных дней;

регистрация ООО на основе модельного устава - 1 день;

переход ООО на модельный устав - 1 день;

подача вакансий в центр занятости - 1 день;

регистрация или переход на упрощенную систему налогообложения - до 3 рабочих дней;

регистрация плательщиком НДС - до 3 рабочих дней;

открытие банковского счета - 1 день.

Где просмотреть результат

Результат каждой услуги можно найти в личном кабинете в разделе "Услуги - Заказанные услуги". Оповещение также будет отправлено на вашу электронную почту и отображено в разделе "Обратите внимание" в кабинете.

Дополнительные услуги в "Дія"

Министерство цифровой трансформации постоянно обновляет портал и мобильное приложение "Дія", расширяя их функционал новыми услугами.

Например, в приложении можно: