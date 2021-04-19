Е-паспорта прирівняли до паперових: коли запрацює закон
У виданні "Голос України" був опублікований закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорта) до паперових. Однак він набере чинності пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію.
"Закон набирає чинності з 23 серпня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону", - зазначено в документі.
Чинності набрали норми закону, які передбачають, що Кабінет міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування документа зобов'язується:
- забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим документом;
- забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.
"Кабінету міністрів в 2022 році поінформувати Верховну раду про стан виконання цього закону", - сказано в документі.
Нагадаємо, 15 квітня даний проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, законопроект про цифрові паспорти Верховна рада схвалила в другому читанні в кінці березня.
Так, у кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.