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Е-паспорта прирівняли до паперових: коли запрацює закон

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 12:14
Е-паспорта прирівняли до паперових: коли запрацює закон Фото: е-паспорта прирівняють до паперових з 23 серпня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У виданні "Голос України" був опублікований закон, який прирівнює цифрові паспорти (е-паспорта) до паперових. Однак він набере чинності пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію.

"Закон набирає чинності з 23 серпня 2021 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього закону", - зазначено в документі.

Чинності набрали норми закону, які передбачають, що Кабінет міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування документа зобов'язується:

  • забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим документом;
  • забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

"Кабінету міністрів в 2022 році поінформувати Верховну раду про стан виконання цього закону", - сказано в документі.

Нагадаємо, 15 квітня даний проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, законопроект про цифрові паспорти Верховна рада схвалила в другому читанні в кінці березня.

Так, у кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

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