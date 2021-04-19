ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Е-паспорта приравняли к бумажным: когда заработает закон

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 12:14
Е-паспорта приравняли к бумажным: когда заработает закон Фото: е-паспорта приравняют к бумажным с 23 августа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В издании "Голос Украины" был опубликован закон, приравнивающий цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Однако он вступит в силу позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.

"Закон вступает в силу с 23 августа 2021, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования настоящего закона", - гласит документ.

В силу вступили нормы закона, которые предусматривают, что Кабинет министров в течение трех месяцев со дня опубликования документа обязуется:

  • обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего закона;
  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом;
  • обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.

"Кабинету министров в 2022 году проинформировать Верховную раду о состоянии выполнения этого закона", - сказано в документе.

Напомним, 15 апреля данный проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, законопроект о цифровых паспортах Верховная рада одобрила во втором чтении в конце марта.

Так, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество паспорт Закон
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины