Е-паспорта приравняли к бумажным: когда заработает закон
В издании "Голос Украины" был опубликован закон, приравнивающий цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Однако он вступит в силу позже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.
"Закон вступает в силу с 23 августа 2021, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования настоящего закона", - гласит документ.
В силу вступили нормы закона, которые предусматривают, что Кабинет министров в течение трех месяцев со дня опубликования документа обязуется:
- обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего закона;
- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом;
- обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.
"Кабинету министров в 2022 году проинформировать Верховную раду о состоянии выполнения этого закона", - сказано в документе.
Напомним, 15 апреля данный проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, законопроект о цифровых паспортах Верховная рада одобрила во втором чтении в конце марта.
Так, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.