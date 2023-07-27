ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть признаки, что оккупантам все сложнее сопротивляться под натиском ВСУ, - Маляр

Новина українською →
Четверг 27 июля 2023 23:04
Есть признаки, что оккупантам все сложнее сопротивляться под натиском ВСУ, - Маляр Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают ослаблять возможность россиян обороняться. Уже есть признаки, что им все сложнее оказывать сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, каждую неделю украинские воины уничтожают десятки складов с оружием, за день ликвидируют сотни российских оккупантов и их технику.

"Мы видим уже признаки того, что врагу все сложнее и сложнее сопротивляться. И наши защитники полны сил для того, чтобы двигаться дальше", - отметила чиновница.

По ее словам, постепенное продвижение продолжается южнее Бахмута. Бои идут в населенных пунктах Курдюмовка, Клещиевка и Андреевка, где российские оккупанты применяют артиллерию и минометы. Севернее города ВСУ отбивают вражеские атаки.

Также постепенное, но уверенное наступление наших военных происходит на южный направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

"Мы двигаемся, но нужно понимать, с каким усилием и сопротивлением врага мы сталкиваемся", - подчеркнула она.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники уже с начала лета продолжают свое контрнаступление на отдельных направлениях. Им удается оттеснять оккупантов.

В частности, в результате успешных действий был деоккупирован уже ряд населенных пунктов на юго-востоке страны.

Сегодня, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором украинские защитники рассказали об освобождении села Старомайорское Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Украинские военные освободили Старомайорское
Украинские военные освободили Старомайорское
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов