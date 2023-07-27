Есть признаки, что оккупантам все сложнее сопротивляться под натиском ВСУ, - Маляр

Украинские военные продолжают ослаблять возможность россиян обороняться. Уже есть признаки, что им все сложнее оказывать сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, каждую неделю украинские воины уничтожают десятки складов с оружием, за день ликвидируют сотни российских оккупантов и их технику.

"Мы видим уже признаки того, что врагу все сложнее и сложнее сопротивляться. И наши защитники полны сил для того, чтобы двигаться дальше", - отметила чиновница.

По ее словам, постепенное продвижение продолжается южнее Бахмута. Бои идут в населенных пунктах Курдюмовка, Клещиевка и Андреевка, где российские оккупанты применяют артиллерию и минометы. Севернее города ВСУ отбивают вражеские атаки.

Также постепенное, но уверенное наступление наших военных происходит на южный направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

"Мы двигаемся, но нужно понимать, с каким усилием и сопротивлением врага мы сталкиваемся", - подчеркнула она.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, наши защитники уже с начала лета продолжают свое контрнаступление на отдельных направлениях. Им удается оттеснять оккупантов.

В частности, в результате успешных действий был деоккупирован уже ряд населенных пунктов на юго-востоке страны.

Сегодня, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео, на котором украинские защитники рассказали об освобождении села Старомайорское Донецкой области.