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В Украине изменят систему отключений света: кого это касается

Украина, Пятница 14 июня 2024 12:35
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В Украине изменят систему отключений света: кого это касается Фото: всех, кто сейчас на критических линиях, будут отключать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине обновят перечень объектов, не подлежащих отключениям. От линий, питающих критическую инфраструктуру, отсоединят всех остальных.

Об этом сказал Госэнергонадзора Руслан Слободян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, в последнее время в городах, где есть большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей. Поэтому задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты.

"От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов", - сказал он.

Также Слободян напомнил, что украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт высокоманевровой генерации, которые, очевидно, не удастся полностью восстановить до зимы. Так что украинцам нужно быть готовыми к отключениям и сложной зиме.

"Объемы отключений напрямую будут зависеть от того, сколько объектов генерации удастся восстановить за это время. Если удастся пройти этот период в облегченном режиме, это будет только плюс", - подчеркнул он. Также подчеркнул, что энергетики готовятся к разным сценариям.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в городах обусловлены количеством критической инфраструктуры .

По данным компании, в областях, где много критической инфраструктуры или военно-оборонительной инфраструктуры, которую нельзя отключать, графики больше, чем для областей, где критической инфраструктуры меньше.

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Отключения света Укрэнерго
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