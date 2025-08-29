Есть несколько вариантов: Каллас рассказала о подготовке нового пакета санкций против РФ

Страны Евросоюза работают над следующим, 19-м пакетом санкций против России. В общем, рассматривается несколько вариантов экономических ограничений.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"На столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего россиянам навредят санкции в энергетической отрасли. Также - все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы. Также - удар по финансовым услугам, который препятствовал бы им доступ к капиталу, который им так отчаянно нужен", - подчеркнула Каллас.
Она также отметила, что вокруг единогласной поддержки новых санкций продолжаются дискуссии.
"Путин просто насмехается над любыми мирными усилиями, которые предпринимаются. Поэтому нам нужно усилить давление на Россию", - добавила она.
Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.
На фоне этого процесса Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер, сообщил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк.
Отмечается, что 19-й пакет санкций, который должен быть представлен уже в сентябре, направлен на "теневой флот" и компании, которые помогают России обходить ограничения.
Наиболее болезненными для Москвы могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США.