Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Есть несколько вариантов: Каллас рассказала о подготовке нового пакета санкций против РФ

Фото: Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза работают над следующим, 19-м пакетом санкций против России. В общем, рассматривается несколько вариантов экономических ограничений.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"На столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего россиянам навредят санкции в энергетической отрасли. Также - все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы. Также - удар по финансовым услугам, который препятствовал бы им доступ к капиталу, который им так отчаянно нужен", - подчеркнула Каллас.

Она также отметила, что вокруг единогласной поддержки новых санкций продолжаются дискуссии.

"Путин просто насмехается над любыми мирными усилиями, которые предпринимаются. Поэтому нам нужно усилить давление на Россию", - добавила она.

 

Что известно о 19-м пакете санкций против РФ

Напомним, ранее стало известно, что Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России с начала полномасштабной войны против Украины.

На фоне этого процесса Украина передала Брюсселю свои предложения относительно того, что должно быть включено в новый список ограничительных мер, сообщил уполномоченный по вопросам санкций Владислав Власюк.

Отмечается, что 19-й пакет санкций, который должен быть представлен уже в сентябре, направлен на "теневой флот" и компании, которые помогают России обходить ограничения.

Наиболее болезненными для Москвы могут быть вторичные санкции - против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США.

