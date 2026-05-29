Есть хорошая и плохая новости: что показало исследование начинки ракет РФ

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк показал журналистам начинку ракет, которыми Россия ударила 24 мая. Санкции дают результат, но удары ежемесячно учащаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владислава Власюка.
Журналистам показали фрагменты Х-101, "Калибра", "Кинжала", "Шахедов"/"Герани-2" и беспилотника-камикадзе с искусственным интеллектом - все с атаки в ночь на 24 мая. Также - компьютер и процессорный блок с "Орешника", упавшего на Львовщине 9 января.
Эксперты установили: это не новейшее оружие, а осовремененная модификация с инерционной системой наведения без спутниковой связи.
"Если мы посмотрим на цифры количества примененных ракет и дронов, то каждый месяц они увеличиваются по сравнению с теми же месяцами предыдущего года", - отметил Власюк.
Х-101 содержит более 100 иностранных компонентов, "Калибр" - около 30. Детали из Швейцарии, Германии, США, Японии и Китая нашли в большинстве видов оружия, которым Россия бьет по Украине.
Санкционное давление дает результат, говорит Власюк, в дронах заметно выросла доля китайских компонентов вместо западных - Россия вынужденно перестраивает цепи поставок.
"Мы видим вынужденную замену отдельных западных компонентов на китайские, поэтому наша санкционная работа успешна", - подчеркнул он.
Агентства США с начала года провели более десяти операций по перекрытию каналов поставок на миллионы долларов. Информацию о выявленных компонентах Украина также передала дипломатам Китая.
"Имеющиеся образцы вооружения являются подтверждением того, что проведенной работы недостаточно, потому что снова и снова прилетает", - подчеркнул Власюк.
Он призвал партнеров и компании-производители сделать больше, чтобы современные компоненты не попадали в Россию и не использовались в ракетах и дронах, а также усилить поддержку украинской ПВО.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в новых образцах российских беспилотников фиксируются свежие компоненты 2025 года производства из Германии, Японии, США и Великобритании.
Власюк тогда прогнозировал: в следующих партиях ракет появятся детали уже 2026 года - что свидетельствует о недостаточности текущих усилий по блокированию поставок.
Также РБК-Украина писало, что агентства США за последний год обнаружили более десяти схем поставок компонентов в Россию и остановили их.