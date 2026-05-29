Есть хорошая и плохая новости: что показало исследование начинки ракет РФ

20:40 29.05.2026 Пт
2 мин
Партнеры знают, кто поставляет детали для ракет, но они до сих пор летят
aimg Валерия Абабина
Фото: Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк показал журналистам начинку ракет, которыми Россия ударила 24 мая. Санкции дают результат, но удары ежемесячно учащаются.

Журналистам показали фрагменты Х-101, "Калибра", "Кинжала", "Шахедов"/"Герани-2" и беспилотника-камикадзе с искусственным интеллектом - все с атаки в ночь на 24 мая. Также - компьютер и процессорный блок с "Орешника", упавшего на Львовщине 9 января.

Эксперты установили: это не новейшее оружие, а осовремененная модификация с инерционной системой наведения без спутниковой связи.

Фото: (president.gov.ua)

Плохая новость

"Если мы посмотрим на цифры количества примененных ракет и дронов, то каждый месяц они увеличиваются по сравнению с теми же месяцами предыдущего года", - отметил Власюк.

Х-101 содержит более 100 иностранных компонентов, "Калибр" - около 30. Детали из Швейцарии, Германии, США, Японии и Китая нашли в большинстве видов оружия, которым Россия бьет по Украине.

Хорошая новость

Санкционное давление дает результат, говорит Власюк, в дронах заметно выросла доля китайских компонентов вместо западных - Россия вынужденно перестраивает цепи поставок.

"Мы видим вынужденную замену отдельных западных компонентов на китайские, поэтому наша санкционная работа успешна", - подчеркнул он.

Агентства США с начала года провели более десяти операций по перекрытию каналов поставок на миллионы долларов. Информацию о выявленных компонентах Украина также передала дипломатам Китая.

Что надо дальше

"Имеющиеся образцы вооружения являются подтверждением того, что проведенной работы недостаточно, потому что снова и снова прилетает", - подчеркнул Власюк.

Он призвал партнеров и компании-производители сделать больше, чтобы современные компоненты не попадали в Россию и не использовались в ракетах и дронах, а также усилить поддержку украинской ПВО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в новых образцах российских беспилотников фиксируются свежие компоненты 2025 года производства из Германии, Японии, США и Великобритании.

Власюк тогда прогнозировал: в следующих партиях ракет появятся детали уже 2026 года - что свидетельствует о недостаточности текущих усилий по блокированию поставок.

Также РБК-Украина писало, что агентства США за последний год обнаружили более десяти схем поставок компонентов в Россию и остановили их.

