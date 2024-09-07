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Есть два способа. Военным объяснили, как обжаловать решение ВВК

Украина , Суббота 07 сентября 2024 22:04
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Есть два способа. Военным объяснили, как обжаловать решение ВВК Фото: военным объяснили, как обжаловать решение ВВК (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные могут обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Сделать это можно двумя способами - в досудебном порядке и через суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве отмечают, что лучше начинать оспаривать решения с досудебного порядка. Если это не решит проблему, тогда следует обращаться в суд.

Обжалование решения ВВК. Алгоритм действий:

Сначала нужно написать жалобу о несогласовании с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение выше ВВК. Также необходимо добавить к заявлению все соответствующие медицинские документы и копию предыдущего решения ВВК. Их необходимо или самостоятельно принести в высшую ВВК (региональную ВВК) или отправить "Укрпочтой" ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения в адрес соответствующей комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы военного могут направить на повторное или контрольное медицинское освидетельствование в ВВК. По результату прохождения предоставят новый вывод (постановление) о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание.

Если решение не удовлетворяет, его можно обжаловать в Центральной военно-врачебной комиссии или в суде.

Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства. Но сделать это исключительно по медицинским показаниям невозможно, ведь это не входит в компетенцию суда.

Со своей стороны суд вправе проверять законность постановления ВВК только в пределах соблюдения процедуры его принятия.

Напомним, ранее мы объясняли, как военный может оспорить решение МСЭК (медико-социальной экспертизы).

Больше об алгоритме действий для прохождения МСЭК и какие документы нужны - в материале РБК-Украина.

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