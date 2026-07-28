Есть долг за коммуналку? В ПФУ объяснили, что будет с субсидией

Наличие задолженности по жилищно-коммунальным услугам не всегда означает автоматическую потерю права на жилищную субсидию. Однако в некоторых случаях долг может стать причиной отказа в назначении выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Жилищная субсидия не назначается, если у домохозяйства есть просроченная более трех месяцев задолженность за оплату одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг.
В то же время, важна не только продолжительность неуплаты, но и сумма долга. Для отказа в назначении субсидии задолженность на день обращения должна превышать 680 гривен.
Таким образом сам факт наличия долга еще не означает, что семья автоматически останется без субсидии. Важно учитывать его размер и период, в течение которого он не выплачивался.
Пенсионный фонд также обращает внимание на детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи. Для них установлен гораздо более высокий порог задолженности.
Такие домохозяйства могут претендовать на назначение субсидии, если сумма долга не превышает 4 тысяч гривен.
В то же время, в законодательстве предусмотрены ситуации, когда долг не становится препятствием для назначения жилищной субсидии.
В частности, помощь могут назначить, если уплата задолженности документально подтверждена. Также это возможно, если потребитель заключил договор о реструктуризации долга.
Еще один вариант - обжалование задолженности в суде. В таком случае должно быть определение об открытии производства по соответствующему делу.
Следовательно, если человек не согласен с начисленной суммой и обратился в суд, сам факт наличия спорного долга не обязательно лишает его права на субсидию.
Отдельные правила действуют для внутриперемещенных лиц. При назначении субсидии ВПЛ задолженность не учитывается, если человек проживает в жилом помещении без договора аренды, а долг образовался к моменту выдачи справки внутренне перемещенного лица.
Это означает, что задолженность, возникшая еще до обретения статуса ВПЛ, при определенных условиях не должна автоматически блокировать назначение помощи.
Важный нюанс заключается в том, что домохозяйство может обратиться за субсидией на коммунальные услуги, по которым нет задолженности.
Список услуг, на которые человек просит назначить жилищную субсидию, нужно указать в заявлении. Поэтому долг за одну услугу не обязательно означает, что субсидию нельзя получить на другие виды коммунальных расходов.
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