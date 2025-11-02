ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Есть больше Patriot, включаем в работу: Зеленский анонсировал дальнейшее усиление ПВО

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 20:03
UA EN RU
Есть больше Patriot, включаем в работу: Зеленский анонсировал дальнейшее усиление ПВО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украина теперь имеет больше Patriot, однако будет работать для получения еще больше этих систем. В то же время приоритетом для страны сейчас являются дроны-перехватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

"Есть еще "Петриоты" в Украине, включаем в работу. Конечно, для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры, наши города, и мы будем и дальше работать, чтобы получить это", - подчеркнул он.

Президент добавил, что переговоры ведутся не только с лидерами государств, но и с производителями систем ПВО и ракет к ним.

"Будут на следующей неделе встречи по этому поводу, мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО", - сказал Зеленский.

Лидер страны напомнил, что Украина вынуждена ежедневно защищаться от российской баллистики. Он добавил, что необходимо и дальше уничтожать военную авиацию РФ, что требует многокомпонентной системы ПВО.

"А это и наша военная авиация, и есть решение по этому поводу и по "Грипенам", и по французским самолетам, мы работаем по F-16. Также системы ПВО и ракеты к ним, развитие мобильных огневых групп и, конечно, приоритет сейчас - дроны-перехватчики", - сообщил президент.

По его словам, количество дронов-перехватчиков на 2025 год будет таким, как определено государственным заданием. Он также отметил необходимость быстрого и качественного увеличения количества обученных операторов дронов.

Напомним, 2 ноября Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии системы Patriot, о чем Берлин заявлял в начале августа 2025 года. Страны договаривались о двух системах.

Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Отметим, президент Украины во время заседания "коалиции решительных" призвал европейские страны предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация ПВО Росавиация Война в Украине Дрони
Новости
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
В Турции готовы принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой: что известно
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН