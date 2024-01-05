RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть аналог "Искандера". Эксперты назвали особенности баллистических ракет КНДР

Фото: эксперты назвали особенности баллистических ракет КНДР (фото из открытых источников)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

У Северной Кореи на вооружении есть несколько баллистических ракет малой дальности. Одна из них является аналогом российской "Искандер".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили военный эксперт Defense Express Валерий Рябых и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

KN-23

Северокорейская баллистическая ракета KN-23 (Hwasong-11GA) визуально похожа на "Искандер". Поэтому аналитики полагают, что это - копия российской ракеты. 

"Это новая ракета, которую корейцы, скорее всего, сделали не без помощи России. По основным параметрам отвечает "Искандеру", а частота удачных пусков свидетельствуют о том, что технологии на ней не отрабатывались, а уже были готовы", - отметил Рябых. 

Он предположил, что для KN-23 используется такое же шасси, как и для "Искандера" - производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). 

Но, в то же время, северокорейская ракета имеет большую дальность (690 километров), чем российская, которая бьет на 500 километров.

При этом характеристики по большей части основываются на допущениях и были определены по фото и результатам испытаний. 

"С одной стороны все вроде бы понятно. С другой - есть неясности, непонятно, какое у них качество. Сложно о чем-то говорить, когда нет официальных заявлений о том, что обломки принадлежат северокорейской ракете", - отметил Рябых. 

KN-24

KN-24 (Hwasong-11NA) также является баллистической ракетой малой дальности, которую произвели в Северной Корее. Она уже внешне похоже на американскую ракету ATACMS. 

Как рассказал Коваленко, КN-24 (Hwasong-11NA) разработана на базе советской "Точки-У".

"Насколько она сейчас усовершенствована, это другой вопрос. Как и то, есть ли она у россиян", - добавил он. 

Поставки северокорейских ракет России

Напомним, вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял о том, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты малой дальности. 

По его словам, россияне уже использовали такое вооружение для обстрелов Украины 30 декабря и 2 января. 

При этом издание The Washington Post писало о том, что Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких баллистических ракет. 

Более детально о северокорейских баллистических ракетах и поставках в Россию - в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиСеверная КореяВойна России против Украины