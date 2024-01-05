Есть аналог "Искандера". Эксперты назвали особенности баллистических ракет КНДР

KN-23

Северокорейская баллистическая ракета KN-23 (Hwasong-11GA) визуально похожа на "Искандер". Поэтому аналитики полагают, что это - копия российской ракеты.

"Это новая ракета, которую корейцы, скорее всего, сделали не без помощи России. По основным параметрам отвечает "Искандеру", а частота удачных пусков свидетельствуют о том, что технологии на ней не отрабатывались, а уже были готовы", - отметил Рябых.

Он предположил, что для KN-23 используется такое же шасси, как и для "Искандера" - производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Но, в то же время, северокорейская ракета имеет большую дальность (690 километров), чем российская, которая бьет на 500 километров.

При этом характеристики по большей части основываются на допущениях и были определены по фото и результатам испытаний.

"С одной стороны все вроде бы понятно. С другой - есть неясности, непонятно, какое у них качество. Сложно о чем-то говорить, когда нет официальных заявлений о том, что обломки принадлежат северокорейской ракете", - отметил Рябых.

KN-24

KN-24 (Hwasong-11NA) также является баллистической ракетой малой дальности, которую произвели в Северной Корее. Она уже внешне похоже на американскую ракету ATACMS.

Как рассказал Коваленко, КN-24 (Hwasong-11NA) разработана на базе советской "Точки-У".

"Насколько она сейчас усовершенствована, это другой вопрос. Как и то, есть ли она у россиян", - добавил он.

Поставки северокорейских ракет России

Напомним, вчера, 4 января, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял о том, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты малой дальности.

По его словам, россияне уже использовали такое вооружение для обстрелов Украины 30 декабря и 2 января.

При этом издание The Washington Post писало о том, что Россия получила от Северной Кореи несколько десятков таких баллистических ракет.

Более детально о северокорейских баллистических ракетах и поставках в Россию - в материале РБК-Украина.