Є аналог "Іскандера". Експерти назвали особливості балістичних ракет КНДР

KN-23

Північнокорейська балістична ракета KN-23 (Hwasong-11GA) візуально схожа на "Іскандер". Тому аналітики вважають, що це копія російської ракети.

"Це нова ракета, яку корейці, швидше за все, зробили не без допомоги Росії. За основними параметрами відповідає "Іскандеру", а частота вдалих пусків свідчить про те, що технології на ній не відпрацьовувалися, а вже були готові", - зазначив Рябих.

Він припустив, що для KN-23 використовується таке саме шасі, як і для "Іскандера" - виробництва Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ).

Але, водночас, північнокорейська ракета має більшу дальність (690 кілометрів), ніж російська, яка б'є на 500 кілометрів.

При цьому характеристики здебільшого ґрунтуються на припущеннях та були визначені за фото та результатами випробувань.

"З одного боку, все начебто зрозуміло. З іншого - є неясності, незрозуміло, яка у них якість. Складно про щось говорити, коли немає офіційних заяв про те, що уламки належать північнокорейській ракеті", - зазначив Рябих.

KN-24

KN-24 (Hwasong-11NA) також є балістичною ракетою малої дальності, яку виробили у Північній Кореї. Вона вже зовні схожа на американську ракету ATACMS.

Як розповів Коваленко, КN-24 (Hwasong-11NA) розроблено на базі радянської "Точки-У".

"Наскільки вона зараз удосконалена, це інше питання. Як і те, чи є вона у росіян", - додав він.

Постачання північнокорейських ракет Росії

Нагадаємо, вчора, 4 січня, координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети малої дальності.

За його словами, росіяни вже використали таке озброєння для обстрілів України 30 грудня та 2 січня.

При цьому видання The Washington Post писало, що Росія отримала від Північної Кореї кілька десятків таких балістичних ракет.

Більш детально про північнокорейські балістичні ракети та постачання до Росії - у матеріалі РБК-Україна.