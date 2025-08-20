Есть 5 официальных причин, чтобы не прийти в ТЦК по повестке: что нужно знать

Во время мобилизации граждане получают повестку - официальный вызов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В ней указывают фамилию, имя и отчество и дата рождения адресата, цель вызова, дату, время и место явки, а также последствия неявки.

Повестки присылают по почте заказным письмом или вручают лично. Если человек не получил письмо, забрать его можно в течение трех дней. День явки определяется в течение 7 суток для областных центров и 10 суток для других населенных пунктов.

Когда не накажут за неприбытие по повестке

Гражданин должен явиться в определенное место и время. Если это невозможно, о причине неприбытия нужно сообщить ТЦК в течение трех суток, а явиться в ТЦК и СП - не позднее, чем за семь дней.

Уважительными причинами неприбытия признаются:

препятствие стихийного характера,

болезнь,

военные действия и их последствия,

другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа).

Все обстоятельства неприбытия нужно подтвердить документально.

Что грозит за неявку по повестке во время мобилизации

За нарушение правил воинского учета и мобилизации на нарушителей накладывают административный штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен, а тех, кто не явился по повестке, могут объявить в розыск.

Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных и доставлять их в ТЦК и СП.

Постановление КМУ №916 от 30.07.2025 внесло изменения в порядок вручения повесток: они направляются под личную подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении. Отказ от получения повестки или невыполнение требований о прибытии в воинскую часть влечет ответственность по Уголовному кодексу Украины.