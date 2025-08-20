Є 5 офіційних причин, щоб не прийти до ТЦК по повістці: що потрібно знати

Під час мобілізації громадяни отримують повістку - офіційний виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У ній зазначають прізвище, ім'я та по батькові і дата народження адресата, мету виклику, дату, час та місце явки, а також наслідки неявки.

Повістки надсилають поштою рекомендованим листом або вручають особисто. Якщо чоловік не отримав листа, забрати його можна протягом трьох днів. День явки визначається протягом 7 діб для обласних центрів та 10 діб для інших населених пунктів.

Коли не покарають через неприбуття за повісткою

Громадянин повинен з’явитися у визначене місце та час. Якщо це неможливо, про причину неприбуття потрібно повідомити ТЦК протягом трьох діб, а з’явитися до ТЦК та СП - не пізніше, ніж за сім днів.

Поважними причинами неприбуття визнаються:

перешкода стихійного характеру,

хвороба,

воєнні дії та їхні наслідки,

інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Усі обставини неприбуття потрібно підтвердити документально.

Що загрожує за неявку за повісткою під час мобілізації

За порушення правил військового обліку та мобілізації на порушників накладають адміністративний штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, а тих, хто не з’явився за повісткою, можуть оголосити в розшук.

Національна поліція має право затримувати військовозобов’язаних і доставляти їх до ТЦК та СП.

Постанова КМУ №916 від 30.07.2025 внесла зміни до порядку вручення повісток: вони надсилаються під особистий підпис або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Відмова від отримання повістки або невиконання вимог щодо прибуття до військової частини тягне відповідальність за Кримінальним кодексом України.