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Есть 10 причин. Почему военнообязанным могут аннулировать отсрочку

Фото: есть 10 причин, почему могут аннулировать отсрочку (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Согласно закону о мобилизации в Украине, есть определенные категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва. Это в частности, лица с инвалидностью, многодетные родители, студенты, работники определенных отраслей. При этом есть 10 причин, по которым такую ​​отсрочку могут аннулировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Почему могут аннулировать отсрочку

Отсрочка от призыва при мобилизации подлежит аннулированию в случае:

  • истечение срока ее действия;
  • обоснованного предоставления заявления руководителя органа госвласти или другой организации;
  • невыполнение работы оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев;
  • ликвидации органа госвласти или других учреждений и организаций, где работал резервист;
  • временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;
  • предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";
  • лишение предприятия или учреждения статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
  • завершение предприятием производства товаров, выполнения работ или предоставление услуг для обеспечения потребностей военных формирований (ВСУ, ССО и т.п.);
  • увольнение военнообязанного из органа госвласти или другой организации. Кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность;
  • прекращение заключенного договора (контракта) или истечение его срока назначения. В частности, для работников: ООН; международных судебных органов, международных и неправительственных организаций, участником (членом, наблюдателем) которых есть Украина.

Мобилизация и военное положение в Украине

Мобилизация и военное положение в Украине продолжается с февраля 2022 из-за полномасштабного вторжение России. В настоящее время конечным сроком мобилизации является 7 февраля 2025 года, впрочем, он не является окончательным и может быть продлен.

Сейчас в Украине действуют определенные ограничения для граждан, в частности, комендантский час - когда пребывание на улице под запретом. Также с началом вторжения мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны.

Отметим, в мае текущего года в Украине начали действовать новые правила мобилизации, все военнообязанные должны обновить свои данные, для этого было запущено приложение Резерв+. На данный момент в приложении есть электронный вариант военного билета.

Раньше мы писали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации и как ее получить. А также какие документы необходимо собрать, чтобы оформить это право.

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Мобилизация в УкраинеОтсрочка