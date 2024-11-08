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Є 10 причин. Чому військовозобов'язаним можуть анулювати відстрочку

Фото: є 10 причин, чому можуть анулювати відстрочку (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Відповідно до закону про мобілізацію в Україні, є певні категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову. Це зокрема, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти, працівники певних галузей. При цьому, є 10 причин, за якими таку відстрочку можуть анулювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Чому можуть анулювати відстрочку

Відстрочка від призову під час мобілізації підлягає анулюванню у разі:

  • закінчення строку її дії; 
  • обґрунтованого надання заяви керівника органу держвлади чи іншої організації; 
  • невиконання роботи оператором протимінної діяльності протягом шести місяців;
  • ліквідації органу держвлади чи інших установ та організацій, де працював резервіст;
  • тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством; 
  • надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;
  • позбавлення підприємства чи установи статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;
  • завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт чи надання послуг для забезпечення потреб військових формувань (ЗСУ, ССО тощо); 
  • звільнення військовозобов’язаного з органу держвлади чи іншої організації. Окрім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду; 
  • припинення укладеного договору (контракту) або закінчення його строку призначення. Зокрема, для працівників: ООН; міжнародних судових органів чи міжнародних та неурядових організацій, учасником (членом, спостерігачем) яких є Україна.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Мобілізація та воєнний стан в Україні триває з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Наразі кінцевим терміном мобілізації є 7 лютого 2025 року, втім він є не остаточним і його може бути продовжено.

Наразі в Україні діють певні обмеження для громадян, зокрема, комендантська година - коли перебування на вулиці під забороною. Також з початком вторгнення чоловікам призовного віку заборонено виїзд з країни.

Зазначимо, у травні поточного року в Україні почали діяти нові правила щодо мобілізації, всі військовозобов'язані мають оновити свої дані, для цього було запущено додаток Резерв+. Наразі в цьому додатку є електронний варіант військового квитка.

Раніше ми писали про те, хто має право на відстрочку від мобілізації та як її отримати. А також які документи необхідно зібрати, щоб оформити це право.

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Мобілізація в УкраїніВідстрочка