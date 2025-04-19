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Украина разбила Бельгию на женском ЧМ по хоккею: что означает победа

Данидин, Суббота 19 апреля 2025 11:04
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Украина разбила Бельгию на женском ЧМ по хоккею: что означает победа Фото: Сборная Украины обезопасила себя от вылета (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

В предпоследнем поединке в рамках чемпионата мира по хоккею в дивизионе 2В женская сборная Украины разгромила Бельгию и достигла важного турнирного результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию хоккея.

ЧМ по хоккею среди женщин, Дивизион 2В, 4-й тур

Украина - Бельгия - 6:1

Шайба Украины: Манчак-3, Кириченко-2, Цимиренко

Несмотря на давление украинок, первыми счет открыли соперницы. Но еще до завершения стартового периода "сине-желтые" дважды поразили ворота Бельгии. Сначала Валерия Манчак ассистировала Татьяне Кириченко, а затем они обменялись ролями - Кириченко отдала результативную передачу на Манчак.

Во втором периоде в воротах соперниц расписалась Дарья Цимиренко, а затем Манчак оформила хет-трик, дважды поразив ворота бельгиек.

Точку в матче поставила Кириченко, которая оформила дубль в начале третьего периода после очередной передачи Манчак - ее пятого результативного действия во встрече.

Победа над Бельгией гарантировала Украине сохранение прописки в дивизионе 2В. Это хороший результат, учитывая то, что "сине-желтые" впервые за 5 лет играют на этом уровне. В 2024-м команда Евгения Алипова повысились в классе, выиграв ЧМ в Дивизионе 3А.

Заключительный матч на женском ЧМ Украина проведет в воскресенье, 20 апреля, против Гонконга. Начало - в 4:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира в Дивизионе 2B проходит в новозеландском Данидине. Победитель турнира выйдет в Дивизион 2А.

Турнирная таблица

  1. Австралия - 9 очков (3 матча)
  2. Новая Зеландия - 8 (3)
  3. Украина - 7 (4)
  4. Бельгия - 4 (4)
  5. Гонконг - 3 (4)
  6. Турция - 2 (4)

Ранее дзюдоистка Билодид официально дебютировала в чемпионате Украины по футболу.

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