Джуліані заявив, що Трамп має домагатися розслідування щодо діяльності Байдена в Україні

Президент США Дональд Трамп не повинен відмовлятись від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні. Про це в інтерв'ю NPR заявив адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Він зазначив, що і досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні.

"Абсолютно. На 100%. Я б заперечував, якби він цього не зробив. Бо у такому разі він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, пошив нас у дурні в Україні. Я вважаю, що це може стати одним із значних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів", - заявив Джуліані.

Також він назвав очікуваним виправдання Трампа у справі про імпічмент.

Нагадаємо, голосування за двома статтями обвинувачення щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках імпічменту Сенат Конгресу США призначив на середу, 5 лютого.

РБК-Україна писало, що 19 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.