Джуліані запросили дати свідчення по корупції в Україні

Голова правового комітету Сенату Ліндсі Грем запросив особистого адвоката президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Руді Джуліані дати свідчення про корупцію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Як повідомляється, Джуліані відкрито захищав Трампа, який потрапив в слідство у справі про імпічмент, ініційованому Палатою представників у вересні після того, як співробітник американської розвідки звинуватив президента в тому, що він попросив президента України Володимира Зеленського ініціювати розслідування у справі колишнього віце-президента Джо Байдена і його син Хантера

Джуліані, який був включений до скарги співробітника розвідки США, також був провідним голосом, лобіюючи необґрунтовані звинувачення у скоєнні правопорушень проти Байденов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу на слуханнях у Конгресі щодо розслідування імпічменту Трампа, Курт Волкер зізнався, що радив адвокатові Трампа Руді Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байдена.

Крім того, Білий дім дав розпорядження не з'являтися для дачі свідчень у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа американському послу в Євросоюзі Гордону Сондленду. Пізніше цю інформацію підтвердив сам президент.