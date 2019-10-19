Джуліані домагався видачі візи в США екс-генпрокуророві України Шокіну, - CNN

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент заявив у Конгресі, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані просив Держдепартамент і Білий дім про видачу візи колишньому генпрокурору України Віктору Шокіну. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ходом слухань в рамках процедури імпічменту Трампа.

Джерело повідомило, що, за словами Кента, Джуліані в січні домагався видачі в'їзної візи в США для Шокіна, який був ініціатором розслідування щодо газової компанії Burisma, в правління якої в 2014 році увійшов син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантер. Шокін перебував на посаді генпрокурора України з лютого 2015 року по березень 2016 року.

В 2016 році Байден був серед багатьох західних лідерів, які закликали Україну усунути Шокіна від посади головного прокурора країни, пославшись на його недостатню роботу з викорінення корупції.

CNN підкреслює, що Джуліані спочатку домагався видачі візи для Шокіна, звернувшись в Держдеп. Однак, отримавши відмову, він звернувся із запитом безпосередньо в адміністрацію президента США. У Білому домі його прохання також не задовольнили.

CNN зазначає, що раніше Джуліані розповів, що хотів особисто поспілкуватися з Шокіним, тому що екс-генпрокурор України обіцяв розкрити "бруд на демократів". Врешті Джуліани і Шокін поговорили по Скайпу в грудні 2018 року. .

Нагадаємо, виконуючий обов'язки начальника штабу Білого дому Мік Малвані підтвердив, що президент Дональд Трамп заморозив майже 400 млн доларів США у вигляді допомоги в цілях безпеки для України, частково для надання тиску на Київ з метою розслідування проти Бандена.

Раніше посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав йому, а також колишньому представнику США в Україні Курту Волкеру і міністру енергетики Ріку Перрі залучити Руді Джуліані до політики стосовно України.

Як відомо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.