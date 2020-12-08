ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Джорджії повторно затвердили Байдена переможцем виборів

Автор: Даша Харченко

Штат Джорджія після чергового перерахунку голосів офіційно затвердив демократа Джо Байдена переможцем виборів президента США. До слова, перерахунок голосів у штаті проводили тричі.

Про це повідомляє CNN.

Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що цей день став особливо важливим у питанні прозорості президентських виборів.

"Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси, й тільки їх законні голоси, були підраховані точно, справедливо та надійно", - заявив Реффенспергер.

Популярні новини

21 листопада штат Джорджія сертифікував результати виборів президента США, затвердивши перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Він набрав на 12 670 голосів більше.

Потім штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов з вимогою визнати недійсними результати президентських виборів в штаті Джорджія.

Нагадаємо, днями Джо Байден зміцнив свою перемогу на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу Байдена затвердив американський штат Каліфорнія.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США