Джорджеску проиграл суд об отмене выборов президента Румынии

Высший кассационный суд справедливости Румынии отклонил апелляцию Кэлина Джорджеску по делу об отмене выборов президента. Решение является окончательным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.
Сообщается, что суд отклонил апелляцию Джорджеску как необоснованную. До этого Бухарестский апелляционный суд отклонил его иск.
Тогда суд решил, что центральная избирательная комиссия лишь выполнила решение Конституционного суда от 6 декабря об отмене выборов, а его решения являются окончательными и обязательными к исполнению, поэтому не подлежат апелляции.
Суд также постановил, что отменой президентских выборов ЦИК не нарушила конституционные права граждан Румынии.
На президентских выборах в ноябре 2024 года Джорджеску баллотировался как независимый кандидат и неожиданно победил в первом туре, набрав 23%.
Он считается ультраправым политиком с пророссийскими взглядами. Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу.
В числе прочего упоминалась скрытая кампания в TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния стала целью агрессивных гибридных действий России, включая утечки информации и диверсии.
В итоге Конституционный суд аннулировал результаты из-за информации о незаконном финансировании его кампании и вероятного вмешательства Российской Федерации. По данным румынских спеслужб, тот нарушил избирательное законодательство, поскольку заявил о нулевых расходах на кампанию. В то же время выяснилось, что только ролики в TikTok были профинансированы на 1 млн евро.
Напомним, ранее лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату проведения новых выборов - они пройдут 4 мая 2025 года. Если победитель не определится в первом туре, то второй пройдет 18 мая.
Пока не известно, останется ли Кэлин Джорджеску кандидатом в президенты. Его участие в выборах будет зависеть от решения Конституционного суда, который может его дисквалифицировать в связи с обвинениями.
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