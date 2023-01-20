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Джонсону задонатили рекордную в истории парламента Британии сумму: что известно

Фото: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Борис Джонсон, который является ныне действующим депутатом Палаты общин, получил рекордный в истории британского парламента донат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

На счет бывшего премьер-министра Великобритании поступила сумма в 1 миллион фунтов стерлингов. Так называемое "пожертвование" сделал криптоинвестор и поклонник Brexit Кристофера Гарборн.

Отмечается, что согласно данным избирательной комиссии, предыдущий рекорд в 150 тысяч фунтов принадлежал депутату Майклу Гоуву. Соответствующие средства ему были перечислены еще в 2009 году.

"Денежные пожертвования британские политики используют для финансирования предвыборной кампании, расходов на персонал и содержания офисов. Эти средства также направляют для поддержки бывших премьеров в общественной жизни", - объясняют журналисты.

Напомним, Джонсон призвал союзников удвоить усилия по отправке военной техники для поддержки Украины.

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Борис Джонсон