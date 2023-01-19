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"Самое дешевое решение": Джонсон призвал удвоить военную помощь Украине

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Давос, Четверг 19 января 2023 13:44
"Самое дешевое решение": Джонсон призвал удвоить военную помощь Украине Фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников удвоить усилия по отправке военной техники для поддержки Украины, чтоб ускорить прекращение боевых действий в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джонсона агентству Reuters во время саммита в Давосе.

"Это самое дешевое решение. Это решение, которое унесет меньше всего человеческих жизней и страданий", - сказал он.

Джонсон призвал не бояться эскалации, удваивая материальную помощь Украине. "Самое лучшее для мира - это сделать это, и сделать быстро", - добавил он.

Джонсон руководил Великобританией, когда Россия вторглась в Украину в феврале, и стремился позиционировать Великобританию как союзника Украины номер один на Западе. Он покинул свой пост в сентябре 2022 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня Джонсон был одним из лидеров в рейтинге доверия украинцев. Тогда к нему положительно относились 90% граждан.

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