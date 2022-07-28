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Джонсон заявив, що піде у відставку, попри заклики залишитись

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Британський прем'єр Борис Джонсон підтвердив, що піде у відставку, незважаючи на петиції із закликом залишити його лідером консерваторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Herald Scotland.

"Ми підійшли до наступного етапу великих політичних естафетних перегонів. Я можу вас запевнити, що естафетну паличку буде передано непомітно в руки когось іншого. Я можу запевнити вас, що ця людина продовжить вести ту ж програму", - заявив Джонсон, виступаючи на бізнес-форумі у Бірмінгемі.

Нагадаємо, Джонсон, який раніше подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО.

Зеленський сподівається, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового прем'єра.

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Борис Джонсон