ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу у Великобританії

Лондон, Субота 19 вересня 2020 04:17
Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу у Великобританії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com.mfarussia)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 18 вересня сказав, що в країні починається друга хвиля епідемії коронавірусної інфекції COVID-19. Він зазначив, що введення національного карантину є "крайнім заходом, який хто-небудь бажає".

Заяву Джонсона опубліковала The Independent.

За його словами, нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та в цілому по всій Європі.

"Я абсолютно не хочу вводити більш масштабні заходи ізоляції, ми хочемо тримати школи відкритими. Ми хочемо тримати економіку відкритою, хочемо, щоб бізнес розвивався", - сказав Джонсон.

В багатьох містах кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Нагадаємо, 9 вересня в Британії посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.

Додамо, карантинні заходи також посилили у Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВеликобританияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся