У Британії знову посилюють карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Великобританії прийняв рішення посилити карантин для семи муніципалітетів північно-східній частині країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тривожною швидкістю поширення COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає BBC.

Нові обмеження почнуть діяти з 18 вересня майже для двох мільйонів жителів Англії.

Жителям буде заборонено спілкуватися з тим, з ким вони не проживають разом.

Також буде обмежена робота ресторанів - клієнти обов'язково повинні бути розміщені тільки за столиками. Всім закладам харчування та розваг потрібно буде закриватися о 22:00.

Наголошується, що в багатьох містах регіону кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Нагадаємо, 9 вересня в Британії посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.