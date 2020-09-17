ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Британії знову посилюють карантин

Лондон, Четвер 17 вересня 2020 18:00
У Британії знову посилюють карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Великобританії прийняв рішення посилити карантин для семи муніципалітетів північно-східній частині країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тривожною швидкістю поширення COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає BBC.

Нові обмеження почнуть діяти з 18 вересня майже для двох мільйонів жителів Англії.

Жителям буде заборонено спілкуватися з тим, з ким вони не проживають разом.

Також буде обмежена робота ресторанів - клієнти обов'язково повинні бути розміщені тільки за столиками. Всім закладам харчування та розваг потрібно буде закриватися о 22:00.

Наголошується, що в багатьох містах регіону кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Нагадаємо, 9 вересня в Британії посилили карантин і контроль за соціальним дистанціюванням.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус ВеликобританиякарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся