Трамп вызвал Байдена на дебаты после выхода Гейли из президентской гонки

В среду, 6 марта, бывший президент США Дональд Трамп вызвал главу республики Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан, - отметил Трамп и добавил: - Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте".

В ходе избирательной кампании Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Гейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Я знаю, что Дональд Трамп желает внимания и пытается расширить свою популярность вне базы MAGA, - заявил представитель кампании Байдена Майкл Тайлер: - Если он так стремится видеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не надо ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union.