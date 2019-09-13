ru
ua

Джонсон вперше обговорить Brexit з Юнкером

Новини » В світі   

Зустріч між Джонсоном і Юнкером відбудеться 16 вересня в Люксембурзі

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вперше обговорить ситуацію навколо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) особисто з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, Джонсон планує зустрітися з Юнкером в понеділок, 16 вересня, в Люксембурзі. Зустріч з президентом Єврокомісії стане для прем'єр-міністра Британії першої з моменту, коли Джонсон зайняв пост глави держави.

"Прем'єр-міністр сказав, що він сподівається укласти угоду і що обидві сторони бачать варіанти вирішення ситуації", - йдеться в повідомленні.

Також Джонсон проведе зустріч з прем'єром Люксембургу Ксавьє Беттелем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Борис Джонсон і його уряд дотримуються свого плану виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) - до 31 жовтня. При цьому прем'єр Великобританії планує вихід з ЄС як у випадку з угодою, так і без неї.

Також РБК-Україна писало, що королева Великобританії Єлизавета II ухвалила закон про відстрочення Brexit без угоди. Після підписання закону Джонсон повинен попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Проти Саакашвілі немає ніяких звинувачень, - Рябошапка Грузія не визнає "вибори" в окупованому Криму
Читати всі новини