Подвел итоги президентского срока. Байден в прощальной речи вспомнил Украину

Действующий президент США Джо Байден подвел итоги своего четырехлетнего пребывания на посту главы государства за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. В 19-минутном обращении из Овального кабинета глава Белого дома, среди прочего, затронул тему войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Президент США использовал большую часть времени в своем обращении для того, чтобы обнародовать последнее предупреждение о пути, которым он видит для американской нации, и предупредил об угрозах подрыва институтов, которые он уважал более 50 лет.

Байден призвал американцев продолжать участие в демократическом процессе на фоне "националистического мировоззрения" следующего, 47-го президента США, представителя Республиканской партии Трампа.

По его словам, для того, чтобы его достижения на посту главы государства стали ощутимыми, понадобится определенное время. Вместе с тем Байден заявил, что чрезвычайно гордится перечнем достижений, которые он оставил после себя.

Вместе с тем 46-й президент США призвал к терпению при оценке его "наследия перестройки и трансформации".

"Нужно время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, они будут расти и цвести еще десятилетиями", - сказал он в Овальном кабинете во время прощания.

Упоминание об Украине

Во время прощальной речи американский президент очень лаконично высказался о продолжающейся широкомасштабной войне РФ против Украины. Он констатировал стратегическое фиаско Москвы в намерении уничтожить Украинское государство и его суверенитет.

"Украина все еще свободна", - сказал Байден.

Укрепление НАТО и перечень других достижений

Также он рассказал, что США смогли "опередить наших конкурентов с Китаем и многое другое".

Байден среди прочего отметил достижения во внешней политике и указал на то, как он "укрепил НАТО".

Кроме того, он перечислил некоторые из достижений, в частности снижение цен на лекарства для пожилых людей, отпускаемые по рецепту, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи.

Байден также предупредил о "больших возможностях и рисках", которые несет искусственный интеллект.

"В эпоху искусственного интеллекта как никогда важно, чтобы люди руководили. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить мир в развитии искусственного интеллекта", - добавил он.