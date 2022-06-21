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Джонсон: поступки Путіну щодо України лише призведуть до катастрофи

Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Західні партнери повинні усвідомлювати, що поступки російському президенту Володимиру Путіну по Україні лише призведуть до катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зокрема, видання наводить слова офіційного представника уряду Британії, який процитував заяву прем'єра Бориса Джонсона британському кабінету міністрів.

"Ми не повинні дозволяти нікому вважати, що поступки (російському президенту, - ред.) Путіну приведуть до чого-небудь, крім катастрофи. Оскільки це може бути сприйнято як нагорода за необгрунтовану агресію і підбадьорить не тільки Росію, але й і її союзників, що вплине на безпеку Великобританії і нашу економіку", - цитує він британського прем'єра.

Нагадаємо, раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки Росія перевела її на стадію виснаження.

Крім того, він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.

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Володимир ПутінБорис ДжонсонВійна Росії проти України