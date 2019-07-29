Джонсон заявив про ймовірність укладення нової угоди по Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що є всі шанси укласти нову угоду по Brexit з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також зазначив, що хоче укласти "грандіозну нову торговельну угоду".

"Те, що ми хочемо зробити, - це побудувати нове партнерство з усіма важливими для нас речами, розділяючи співробітництво у сфері оборони, безпеки, розвідки, культурного і наукового співробітництва, все, чого ви чекаєте", - заявив Джонсон.

За його словами, в основі цього лежить нова угода про вільну торгівлю.

"В основі всього цього лежить нова угода про вільну торгівлю, яка дозволяє нам повернути контроль над нашими тарифами і нашими правилами і діяти інакше, ніж ми хочемо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія категорично проти нового перенесення терміну виходу з Євросоюзу. Джонсон планує припинити членство Великобританії в Європейському союзі до встановленого терміну - 31 жовтня 2019 року.

Крім того, Борис Джонсон для того, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit, запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни.