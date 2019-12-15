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Джонсон створить міністерство у справах кордонів та імміграції

Новини » Політика     15.12.2019 - 19:20
Джонсон створить міністерство у справах кордонів та імміграції
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor / Getty Images)

Джонсон також хоче об'єднати Міністерство зовнішньої торгівлі з Міністерством у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір заснувати нове міністерство, яке буде відповідати за питання імміграції та охорони кордонів королівства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

Повідомляється, що метою створення нового відомства є забезпечення безпеки країни після Brexit, коли Великобританія може втратити доступ до баз даних Європолу, а також забезпечення максимально ефективної роботи нової візової системи, заснованої на балах.

Крім того, Джонсон має намір не тільки вивести візові та імміграційні питання з компетенції британського Міністерства внутрішніх справ, але також об'єднає Міністерство зовнішньої торгівлі з Міністерством у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії. Це відомство буде як відповідати за укладання торговельних угод з іншими країнами після Brexit, так і працювати над поліпшенням економічної ситуації на півночі Англії.

Міністерство з питань міжнародного розвитку знову увіллється до складу МЗС, завдяки цьому уряд Джонсона зможе краще поєднувати здійснення гуманітарних програм з виконанням зовнішньополітичних завдань.

Нагадаємо, лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен заявила, що Лондон не зможе утримувати Едінбург в складі Сполученого Королівства проти його волі.

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