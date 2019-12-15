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Джонсон создаст министерство по делам границ и иммиграции

Новости » Политика     15.12.2019 - 19:20
Джонсон создаст министерство по делам границ и иммиграции
Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Джонсон также хочет объединить Министерство внешней торговли с Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен учредить новое министерство, которое будет отвечать за вопросы иммиграции и охраны границ королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Times.

Сообщается, что целью создания нового ведомства является обеспечение безопасности страны после Brexit, когда Великобритания может потерять доступ к базам данных Европола, а также обеспечение максимально эффективной работы новой визовой системы, основанной на баллах.

Кроме того, Джонсон намерен не только вывести визовые и иммиграционные вопросы из компетенции британского Министерства внутренних дел, но также объединит Министерство внешней торговли с Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Это ведомство будет как отвечать за заключение торговых сделок с другими странами после Brexit, так и работать над улучшением экономической ситуации на севере Англии.

Министерство по вопросам международного развития вновь вольется в состав МИД, благодаря этому правительство Джонсона сможет лучше сочетать осуществление гуманитарных программ с выполнением внешнеполитических задач.

Напомним, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила, что Лондон не сможет удерживать Эдинбург в составе Соединенного Королевства против его воли.

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