Джонсон не збирається просити Євросоюз про відстрочку Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не вестиме переговорів з Європейським союзом щодо відстрочки Brexit. Про це він сказав у ході виступу в парламенті, передає видання ВВС.

При цьому британський прем'єр пообіцяв представити на наступному тижні в парламенті законодавство, необхідне для реалізації його угоди про вихід з Євросоюзу.

"Я не буду вести переговори про відстрочку з ЄС, і закон також не примушує мене це робити", - підкреслив Джонсон.

Він також додав, що стривожений сьогоднішнім рішенням законодавців.

Нагадаємо, в суботу в Лондоні проходить демонстрація противників Brexit, що вимагають винести питання про вихід країни з Європейського союзу на повторний референдум.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент Великобританії проголосував за те, щоб відкласти рішення по угоді глави уряду Бориса Джонсона. Таким чином законодавці змусили його попросити ЄС відстрочити Brexit.

Додамо також, Джонсон сподівався, що узгоджена угода з приводу виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit) буде схвалена британським парламентом 19 жовтня.