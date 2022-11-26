Джонсон начал сбор средств на медикаменты для Украины

Джонсон обратился к гражданам Британии с просьбой принять участие в сборе средств.

"Ни один бинт или кровать, которые вы профинансируете, не пропадут даром в тяжелейшей работе по восстановлению прекрасной, храброй Украины. Слава Украине, британский народ на вашей стороне, в это Рождество и всегда", - заявил экс-премьер.

Главная цель сбора - помочь украинским больницам, где лечат раненых и больных и которые рискуют остаться без жизненно важных медикаментов и оборудования уже в ближайшие недели.

Сбор средств Джонсон объявил совместно с компанией Circle Health, которая является крупнейшим независимым поставщиком медицинских товаров в британские медучреждения.

По данным издания, команда украинских врачей, которая работает в Circle Health в Британии, информирует компанию о главных потребностях своих коллег на родине.