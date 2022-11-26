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Джонсон начал сбор средств на медикаменты для Украины

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Лондон, Суббота 26 ноября 2022 17:17
Джонсон начал сбор средств на медикаменты для Украины Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале рождественского сбора средств на медикаменты и оборудование, которые передадут украинским больницам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Джонсон обратился к гражданам Британии с просьбой принять участие в сборе средств.

"Ни один бинт или кровать, которые вы профинансируете, не пропадут даром в тяжелейшей работе по восстановлению прекрасной, храброй Украины. Слава Украине, британский народ на вашей стороне, в это Рождество и всегда", - заявил экс-премьер.

Главная цель сбора - помочь украинским больницам, где лечат раненых и больных и которые рискуют остаться без жизненно важных медикаментов и оборудования уже в ближайшие недели.

Сбор средств Джонсон объявил совместно с компанией Circle Health, которая является крупнейшим независимым поставщиком медицинских товаров в британские медучреждения.

По данным издания, команда украинских врачей, которая работает в Circle Health в Британии, информирует компанию о главных потребностях своих коллег на родине.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что украинские больницы не будут закрываться даже в условиях блекаута, но медучреждениям нужно сократить количество используемых помещений.

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