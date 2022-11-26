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Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України

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Лондон, Субота 26 листопада 2022 17:17
Джонсон розпочав збір коштів на медикаменти для України Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про початок різдвяного збору коштів на медикаменти та обладнання, які передадуть українським лікарням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Джонсон звернувся до громадян Британії з проханням взяти участь у зборі коштів.

"Жоден бинт чи ліжко, які ви профінансуєте, не пропадуть даремно у найважчій роботі з відновлення прекрасної, хороброї України. Слава Україні, британський народ на вашому боці, у це Різдво і завжди", - заявив екс-прем'єр.

Головна мета збору - допомогти українським госпіталям, де лікують поранених і хворих та які ризикують залишитися без життєво важливих медикаментів та обладнання вже найближчими тижнями.

Збір коштів Джонсон оголосив спільно з компанією Circle Health, яка є найбільшим незалежним постачальником медичних товарів до британських медустанов.

За даними видання, команда українських лікарів, яка працює у Circle Health у Британії, інформує компанію про головні потреби своїх колег на батьківщині.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що українські лікарні не закриватимуться навіть в умовах блекауту, але медустановам потрібно скоротити кількість приміщень, що використовуються.

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