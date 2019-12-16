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Джонсон провів перші призначення після перемоги на виборах у Британії

Новини » Політика     16.12.2019 - 21:47
Джонсон провів перші призначення після перемоги на виборах у Британії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com)

Джонсон призначив міністра у справах Уельсу і міністра цифрових технологій

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів перші призначення в складі кабміну після перемоги на дострокових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, на посаду міністра у справах Уельсу був призначений консерватор Стівен Харт, а міністром цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту стала Ніки Морган.

Найближчим часом прем'єру Бриатнии належить заповнити ще дві вакантні посади заступників міністрів, а великі перестановки в складі його кабінету очікуються лише в лютому - після того, як Великобританія вийде зі складу Європейського союзу, що має відбутися 31 січня наступного року.

Нагадаємо, 2 грудня в Британії пройшли дострокові парламентські вибори. Британська Консервативна партія, очолювана прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, здобула перемогу на парламентських виборах, отримавши підтримку 43,6% виборців.,

Після виборів Джонсон заявив, що його уряд, отримав мандат на проведення Brexit.

Раніше Євросоюз доручив Європейської комісії представити мандат на переговори з Британією. ЄС готовий приступити до переговорів з Великобританією відразу ж після схвалення Brexit британським парламентом

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