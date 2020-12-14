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Британія виявила нову мутацію COVID-19. Поширюється ще швидше

Лондон, Понеділок 14 грудня 2020 19:04
Британія виявила нову мутацію COVID-19. Поширюється ще швидше
Фото: Британія заявила про нової мутації COVID-19 (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Великобританія виявила нову мутацію коронавірусу COVID-19. При цьому малоймовірно, що розроблені вакцини можуть виявитися марними при зараженні цим варіантом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок, передає Sky News.

За його словами, виявлено новий варіант, який поширюється ще швидше, що буде сприяти різкому зростанню в деяких районах.

"Було виявлено більше тисячі випадків нового варіанту переважно на півдні Англії", - заявив Хенкок сьогодні в Палаті громад.

На даний момент новий варіант було виявлено у 60 районах місцевого самоврядування.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що поки немає доказів того, що нова мутація COVID-19 з Великобританії серйозно впливає на структуру вірусу.

Нагадаємо, раніше ВООЗ повідомила, що глобальна ініціатива COVAX отримала майже 1 млрд доз вакцини від коронавірусу. В рамках цього механізму свої 8 млн доз має отримати Україна.

Також, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі зросла на 60%.

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