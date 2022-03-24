США мають намір надати Україні протикорабельні ракети

Сполучені Штати працюють над постачанням протикорабельних ракет в Україну. Надання допомоги відбудеться на тлі того, що порти Маріуполя та Одеси продовжують стикатися з російськими погрозами з моря.

Про це заявив офіційний представник Білого дому на саміті НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Ми почали консультації з союзниками про надання Україні протикорабельних ракет. Можуть виникнути деякі технічні проблеми, але ми проводимо консультації з союзниками і починаємо працювати над цим", - заявив чиновник.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн НАТО і заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень.

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