Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні

Світу потрібно готуватися до тривалої війни Росії проти України, оскільки президент РФ Володимир Путін вдається до кампанії виснаження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона в The Times.
Джонсон зазначає, що Путіну не вистачить мудрості відступити і він все ще може думати, що повне завоювання України можливе.
"Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю", - написав прем'єр-міністр.
Він підкреслив, що Велика Британія та інші союзники повинні гарантувати, що Україна буде мати стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою перемогти.
"Час є життєво важливим фактором. Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити здатність захищати свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність до нападу", - написав Джонсон.
Нагадаємо, Джонсон вважає, що у світі може розвинутись "втома від України" через затягування війни.
Раніше РБК-Україна писало, що 17 червня прем'єр-міністр Великобританії приїжджав до Києва з неоголошеним візитом.