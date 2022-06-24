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Джонсон закликав G7 і НАТО уникнути "худого миру" з Росією

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон звернувся до лідерів країн G7 і НАТО із закликом відмовитися від спроб домовитися з Росією і примусу України до переговорів на умовах ультиматуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він заявив, що наразі часу не можна закликати український уряд вести переговори з Росією про "худий мир".

"Моє звернення до колег по G7 і НАТО особливо буде таким: зараз не час домовлятися і закликати українців домовлятися про худий мир - про мир, в якому їх запрошують відмовитися від великої частини своєї території в обмін на припинення вогню", - заявив Джонсон.

Свою заяву Борис Джонсон зробив перебуваючи на саміті країн Співдружності націй в Руанді.

Нагадаємо, раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки Росія перевела її на стадію виснаження.

Крім того, він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.

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Борис Джонсон