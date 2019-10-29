Джонсон повторно внесе до парламенту питання про дострокові вибори в Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує у вівторок, 29 жовтня, повторно винести на розгляд парламенту питання про проведенні дострокових виборів у Великобританії 12 грудня. Про це повідомляє ВПС.

Повідомляється, що Джонсон винесе на розгляд короткий законопроект, яким для схвалення потрібна більшість, а не дві третини голосів депутатів. Незважаючи на це, прем'єру необхідна підтримка з боку опозиційних Ліберальних демократів і Шотландської національної партії.

За словами лідера Палати громад Джейкомб Рис-Могга, уряд планує, щоб депутати у вівторок розглянули всі етапи законопроекту.

"Законопроект надзвичайно короткий, простий і обмежений за обсягом", - повідомив він.

Після прийняття Палатою громад, законопроект повинен бути схвалений Палатою лордів.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, британський парламент провалив голосування за проведення дострокових виборів 12 грудня. В підтримку ініціативи глави уряду виступили 299 депутатів, проти були 70. Для схвалення необхідна була підтримка 434 депутатів.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз погодив відстрочку по виходу Великобританії з ЄС (Brexit) до 31 січня 2020 року. Пізніше Джонсон погодився на відстрочку, назвавши її "небажаної".