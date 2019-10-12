Джонсон попросить парламент підтримати будь-яку угоду з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до парламентаріїв з проханням підтримати будь-яку угоду щодо Brexit (вихід з ЄС) протягом 24 годин після саміту Європейського союзу або вимагати відстрочення. Про це пише газета The Times.

Повідомляється, що Джонсон проведе голосування по угоді в суботу, 18 жовтня, одразу після майбутнього 17-18 жовтня саміту в Брюсселі. Свою пропозицію він має намір озвучити вже сьогодні.

Газета зазначає, що британський парламент не засідав по суботах вже майже 40 років.

востаннє дата виходу Великобританії з ЄС була перенесена на 31 жовтня. Джонсон наполягає на цій даті і каже, що волів би черговий відстрочення Brexit без угоди, однак парламент заборонив йому погоджуватися на такий варіант.

Нагадаємо, раніше Джонсон провів зустріч з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром, під час якої сторони "побачили шлях до можливої операції" по виходу Британії з ЄС. Раніше у Європарламенті повідомили про відсутність прогресу в Brexit. За словами голови Європарламенту Давида Сассоли, Джонсон не зміг надати конкретні рішення щодо відкритого кордону між Ірландією (ЄС) і Північною Ірландією (Великобританія).