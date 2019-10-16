Джонсон попросить ЄС про відстрочку в разі провалу операції з Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до Європейського союзу з проханням про відстрочення виходу Британії з ЄС (Brexit), якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня. Про це повідомив міністр Великобританії з питань виходу з ЄС Стівен Барклі, передає The Independent.

За словами Барклі, уряд виконає надані шотландського суду зобов'язання і попросить про відстрочку.

"Я можу підтвердити, оскільки прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що, по-перше, уряд буде дотримуватися закону, а по-друге, буде виконувати зобов'язання перед судом щодо закону", - повідомив Барклі.

Раніше Джонсон неодноразово заявляв, що не буде просити ЄС про відстрочку в разі провалу переговорів про угоду щодо Brexit.

Нагадаємо, ЄС вважають можливу угоду з Великобританією про вихід країни зі складу Євросоюзу. За словами головного переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє, в переговорах між сторонами намітився прогрес.

Також повідомлялося, що на випадок провалу переговорів про угоду щодо Brexit ЄС розглядають можливість проведення екстреного саміту. Саміт може відбутися наприкінці жовтня.