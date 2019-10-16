ru
ua

Джонсон попросить ЄС про відстрочку в разі провалу операції з Brexit

Новини » В світі   

Якщо угода не буде досягнута до 19 жовтня, Великобританія попросить про відстрочення

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернеться до Європейського союзу з проханням про відстрочення виходу Британії з ЄС (Brexit), якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня. Про це повідомив міністр Великобританії з питань виходу з ЄС Стівен Барклі, передає The Independent.

За словами Барклі, уряд виконає надані шотландського суду зобов'язання і попросить про відстрочку.

"Я можу підтвердити, оскільки прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що, по-перше, уряд буде дотримуватися закону, а по-друге, буде виконувати зобов'язання перед судом щодо закону", - повідомив Барклі.

Раніше Джонсон неодноразово заявляв, що не буде просити ЄС про відстрочку в разі провалу переговорів про угоду щодо Brexit.

Нагадаємо, ЄС вважають можливу угоду з Великобританією про вихід країни зі складу Євросоюзу. За словами головного переговірника ЄС з Brexit Мішеля Барньє, в переговорах між сторонами намітився прогрес.

Також повідомлялося, що на випадок провалу переговорів про угоду щодо Brexit ЄС розглядають можливість проведення екстреного саміту. Саміт може відбутися наприкінці жовтня.

Перелік об'єктів ДУС повністю підготовлений до приватизації, - Зеленський Порошенко буде відповідати за все, що він зробив, - Зеленський
Читати всі новини