Джонсон пообіцяв посилити артилерійську підтримку України

Говорячи про свій візит до Києва та зустріч з Володимиром Зеленським, він сказав депутатам у палаті: "Я запевнив його в непримиренній рішучості Великої Британії, яку поділяє ця палата, приєднатися до наших союзників і дати хоробрим людям необхідну зброю, щоб захищатися".

За його словами, зараз це дуже важливо, адже Путін перегрупував свої сили та розпочав наступ на Донбасі.

"Це стане артилерійським конфліктом, їм потрібна підтримка артилерією, це те, що ми їм надамо... на додаток до багатьох інших форм підтримки", - сказав він.