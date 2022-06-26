Джонсон про допомогу Шольца Україні: "вони йдуть на жертви"

"Ви тільки подивіться, що зробили одні німці. Я ніколи в житті не вірив, що побачу, як канцлер Німеччини діє так само, як Олаф Шольц, і посилає зброю, щоб допомогти українцям захистити себе", - сказав він, відповідаючи на питання, чи достатньо Франція та Німеччина роблять для України на полях саміту G7.

За словами Джонсона, Шольц досяг величезних успіхів.

"У нас 4% газу йде з Росії, у Німеччині - 40%. Вони стикаються з реальним, реальним тиском, їм доводиться отримувати енергію з інших джерел. Але вони це роблять. Вони докладають зусиль. Вони приносять жертву. Це тому, що вони бачать, що ціна свободи варта того", - сказав прем'єр Британії.

Він запевнив, що Україна не повинна зазнавати насильницького вторгнення і її кордони не повинні змінюватися силою.

"І наслідки того, що відбувається для світу, важкі, але ціна відступу, ціна дозволу Путіну досягти успіху, відрубати величезні частини України, продовжити свою програму завоювання, ця ціна буде далеко-далеко вищою, і всі тут це розуміють", - резюмував він.